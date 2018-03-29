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Культура

Выставка фотографий Соловецких островов откроется в Пскове 20 апреля

Фотовыставка «Земля особого назначения» пройдет в рамках 44-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, который состоится 20-22 апреля в Пскове.  Об этом сообщила директор галереи «Цех» Марина Николаева на пресс-конференции 30 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Николаева рассказала, что проект Анны Данилочкиной из Москвы представляет собой коллекцию снимков, сделанных в разные годы на Соловецких островах. Она отметила, что автор «очень трепетно подходит к каждому кадру». По мнению директора галереи «Цех», в каждом из них есть «безмолвная музыка, которую чуткий зритель почувствует».

Выставка откроется 20 апреля в 18:00 в галерее «Цех».

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