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Культура

Пианино установят на улице Пушкина в Пскове

К 44-й Фестивалю русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в Пскове на улице Пушкина установят пианино, на котором сыграть сможет любой желающий. Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции 30 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Пианино на улице появится в рамках фестивального проекта «Музыка для всех». Для участия в таком уличном концерте будут приглашены и профессиональные музыканты.

«Думают, что это заинтересует горожан», - отметила Елизавета Барышникова и добавила, что реализации проекта может помешать погода.

По её словам, в качестве альтернативы «Музыки для всех» планируется выступление капеллы Псковского государственного университета. Сейчас ведутся переговоры об участии коллектива в фестивале.

Также предусмотрены выезды в районы Псковской области, в музеи-усадьбы композиторов Мусорского и Римского-Корсакова.

Напомним, что Фестиваль русской музыки пройдёт в Пскове с 20 по 22 апреля.

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