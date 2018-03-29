Ценовая политика Фестиваля русской музыки в Пскове будет демократичной, заявили организаторы

16:31, 30 марта 2018, ПАИ

Ценовая политика 44-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, который состоится 20-22 апреля в Пскове, будет демократичной. Об этом заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции 30 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Елизавета Барышникова отметила, что билеты уже поступили в продажу.

По её словам, на фестиваль планируется привлечь студенчество, так как на сцене будут выступать молодые люди, еще проходящие обучение.