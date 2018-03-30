Латвийская группа DAGAMBA выступит в Пскове на Фестивале русской музыки

16:09, 30 марта 2018, ПАИ

На 44-м Фестивале русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, который состоится в Пскове с 20 по 22 апреля, выступит латвийская группа DAGAMBA. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в ходе пресс-конференции 30 марта.

По ее словам, группа DAGAMBA смешала классическую музыку и рок-н-ролл, является неоднократным номинантом премии «Золотой микрофон», участвовала в конкурсе Евровидение 2012, а также выступала на крупнейшем итальянском фестивале Artisti in Piazza. «Надеюсь, что псковичам придется по нраву», – отметила Елизавета Барышникова.

Она добавила, что в этот раз фестиваль лаконичный, но программа яркая и насыщенная, которая заинтересует зрителей разных возрастов и музыкальных предпочтений. «Постарались сделать яркими концерты», – отметила директор филармонии.

Открытие Фестиваля русской музыки состоится 20 апреля в 19:00 в Пскове, и, как рассказала, Елизавета Барышникова, первым выступит Псковский симфонический оркестр.

Дирижер Николай Хондзинский отметил, что будут два концерта: первый – сюита из балета «Ромео и Джульетта», а второй – симфония №4 И.П. Чайковского, которая редко звучит в Пскове.

Он также добавил, что второй день фестиваля посвящён музыке тех композиторов, которым посвящён и фестиваль, а также со своей программой выступит оркестр Санкт-Петербургской филармонии.