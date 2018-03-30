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Общество

Судьбу «Дня скобаря» и кузниц обсудил глава Пскова с общественностью

Сегодня, 30 марта, состоялась встреча главы города Пскова Ивана Цецерского с представителями инициативной группы памяти известного псковского кузнеца Евгения Вагина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Во встрече приняли участие начальник Управления культуры администрации города Пскова Юрий Мартынов, первый заместитель директора Псковского областного центра народного творчества Лидия Чечельницкая, искусствовед Ольга Кошелькова, художник Мария Воробьева, вдова Евгения Вагина Лилия Вагина и другие представители псковской сферы культуры.

Участники встречи обратились к главе города с просьбой оказать содействие по сохранению и внесению в план общегородских мероприятий праздника «День Скобаря», направленного на продвижение кузнечного ремесла, который проводился в Пскове с 2011 года. Первый заместитель директора Псковского областного центра народного творчества Лидия Чечельницкая рассказала, что их центр готов заниматься организацией данного праздника совместно с городскими учреждениями культуры.

Кроме того, представители инициативной группы выразили свои опасения по поводу того, что в результате проведения ремонтных работ в Комсомольском переулке будут снесены одноэтажные строения, в которых располагаются кузни и, соответственно «Псковский кузнечный двор» прекратит свое существование. В ответ на это Иван Цецерский предложил совместно с участниками встречи выехать на место, чтобы осмотреть реконструируемую местность, а также пообщаться с ответственными лицами по данному участку работ.

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