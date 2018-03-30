Предварительное голосование «Единой России» стартует в Псковской области 2 апреля

17:49, 30 марта 2018, ПАИ

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» на выборах 9 сентября пройдёт в Псковской области со 2 апреля по 16 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, вопрос о назначении процедуры рассмотрел 30 марта политсовет партии.

Отмечается, что предварительное голосование по определению кандидата от «Единой России» на должность губернатора состоится в рамках конференции регионального отделения партии, и оно будет являться процедурой выдвижения. Сформировать список участников ПГ политсовет должен не позднее 2 мая. После этого кандидаты на пост главы региона должны провести встречи не менее чем с 50% секретарей местных и первичных отделений партии.

Отбор кандидатов для участия в довыборах в Собрание депутатов Локнянского района, собрания депутатов сельских и городских поселений партия проведет по второй модели, которая предполагает предварительную регистрацию выборщиков и голосование на встречах с избирателями.

Обязательная процедура для всех претендентов «Единой России» на мандат депутата Псковского областного Собрания по округу №12 и на должности глав Стругокрасненского, Красногородского, Опочецкого, Великолукского, Псковского, Локнянского и Невельского районов пройдет по первой модели. «Это значит, что принять участие в голосовании смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а кандидатами могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане. Единый день предварительного голосования назначен на 3 июня», - уточнили в региональном отделении партии.

Выдвижение участников предварительного голосования по определению кандидатов в депутаты и главы муниципальных образований будет проходить со 2 апреля по 8 мая.