Ситуацию с предоставлением жилья нуждающимся в улучшении условий держат на контроле депутаты Псковской гордумы

17:16, 30 марта 2018, ПАИ

30 марта в Псковской городской Думе прошло рабочее заседание по вопросам предоставления жилплощади нуждающимся в улучшении жилищных условий под председательством заместителя главы Пскова Елены Полонской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на встрече с псковичами также присутствовали начальник Управления по учету и распределению жилой площади администрации Пскова Марина Мусатова и заместитель начальника Территориального управления Пскова Главного государственного Управления социальной защиты населения Псковской области Антонина Григорьева. Всего было рассмотрено шесть обращений от жителей Пскова, которые были направлены на имя главы города Ивана Цецерского или на его заместителя Елену Полонскую и зарегистрированных в Едином реестре обращений граждан. Все они, так или иначе, касались вопросов, связанных с выделением жилья для разных категорий нуждающихся.

«Мы детально разбираемся в каждом случае. Именно поэтому на подобные совещания приглашаются специалисты и соцзащиты и различных профильных управлений администрации города», - сказала Елена Полонская и добавила, что основная задача, которая стоит перед участниками совещаний, - подойти к решению проблемы с человеческой, а не с чиновничьей точки зрения.

Так, например, был рассмотрен вопрос, с которым в Псковскую городскую Думу обратилась жительница Пскова, многодетная мать-одиночка. Женщине, воспитывающей троих детей, ранее было предоставлено для проживания муниципальное жильё. Однако, вследствие ненадлежащего содержания со стороны управляющей компании, техническое состояние всего дома в целом и квартиры псковички ухудшилось. После обсуждения проблемы присутствующие приняли решение обратиться в фонд капитального ремонта с инициативой провести работы по реконструкции жилого дома раньше намеченного срока.

Напомним, решение о создании Единого реестра обращений граждан, требующих длительного срока исполнения, и судебных решений было принято депутатами Псковской городской Думы на сессии в декабре 2017 года. Инициатором новшества вступил Иван Цецерский. Создание единого реестра позволяет выстроить работу органов местного самоуправления так, что ни одно из обращений псковичей не выходит из муниципального контроля.