Юные гости Полистовского заповедника обсудили весенние изменения в природе и планы на лето

20:24, 30 марта 2018, ПАИ

28 марта в гостевом доме Полистовского заповедника в Гоголево состоялось традиционная встреча ребят, которые проводят школьные каникулы в деревне. Они поиграли, поговорили о весенних изменениях в природе и обсудили планы на лето.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника, в начале мероприятия ребята познакомились и поиграли в подвижные игры, которые провела для них руководитель клуба деревни Гоголево.

Затем ребята посмотрели фильм о том, какие изменения происходят в природе с наступлением весны и поделились своими наблюдениями. Более подробно остановились на ранних вестниках весны – первоцветах. Из презентации Полистовского заповедника участники встречи узнали о том, какие первоцветы можно встретить в Псковской области, какие виды являются редкими. Многие растения оказались хорошо знакомыми ребятам.

В завершение встречи обсудили дальнейшие планы взаимодействия с Полистовским заповедником. Во время летних каникул ребята собираются помочь в разработке экскурсии по деревне Гоголево: в июне они подготовят перечень самых интересных для посещения мест в своей деревне. Многие проявили инициативу и вызвались помочь в посадке деревьев на участке рядом с гостевым домом Полистовского заповедника и в оборудовании музея – традиционной гоголевской избы XX века.