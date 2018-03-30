Противопожарный рейд прошел в Пыталово

19:38, 30 марта 2018, ПАИ

30 марта сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам провели очередной рейд по разъяснению требований пожарной безопасности в Пыталово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда проводились беседы с населением о правилах эксплуатации печного отопления, электрооборудования и хранения и эксплуатации газовых баллонов и оборудования. Кроме того, были распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на противопожарную тематику.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории района, ознакомили со способами раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.