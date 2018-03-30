Встретиться с писателем Дарьей Тимошенко смогут псковичи на XV Международном книжном форуме «Русский Запад»

20:13, 30 марта 2018, ПАИ

18 апреля в 17:00 в Псковской областной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) состоится презентация книги Дарьи Тимошенко «Михайловские рощи Кузьмы Афанасьева». Творческая встреча пройдет в рамках XV Международного книжного форума «Русский Запад».

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, книга посвящена русскому писателю Кузьме Афанасьеву (1874–1947), который жил и работал в Михайловском с 1935 года до осени 1943 года. Он боролся за «своего Пушкина» и за любимые Михайловские рощи, возрождал сожженный в 1918 году заповедник к юбилейным дням 1937 года и заново открывал музей в 1942 году, уже под властью оккупантов.

Издание подготовлено сестрами Дарьей и Марией Тимошенко. Составители провели не только кропотливую работу по поиску написанных Кузьмой Афанасьевым новелл в предвоенных советских и оккупационных (времен войны) газетах, но и написали довольно полный очерк жизни этого человека, прожившего полную испытаний жизнь и умершего в тюремной больнице.

Напомним, с 17 по 19 апреля 2018 года администрация Псковской области, Псковская областная универсальная научная библиотека при поддержке Российского книжного союза проводят XV Международный книжный форум «Русский Запад».

Программу форума можно посмотреть здесь >>>