Итоги соревнований Межрегионального турнира по художественной гимнастике памяти князя Александра Невского подвели в Пскове

18:06, 30 марта 2018, ПАИ

В Пскове завершился 20-й Открытый Межрегиональный турнир по художественной гимнастике, посвященный памяти князя Александра Невского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях приняло участие более 300 гимнасток из Пскова, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Тверской областей, Прибалтики, Великих Лук. Гимнастки соревновались в индивидуальной программе и программе групповых упражнений в разных возрастных группах: от 2005 до 2010 годов рождения.

Псковские спортсменки завоевали целую серию наград. Среди гимнасток 2005 года рождения в программе КМС первое место завоевала Дарья Сергеева, третье место - Мария Овсянникова. Среди участниц 2004 года рождения в этой же программе первое место получила место Александра Гришина, второе - Милана Иванова. Среди гимнасток 2007 года рождения в программе 1 разряда категории «А» второе место заняла Полина Прокофьева. В программе 1 разряда категории «В» второе место получила Злата Губкина, третье - Кира Гасанова. В программе 2 разряда группы «В» среди спортсменок 2008 года рождения второе место заняла София Топтыгина. Среди гимнасток 2010 года рождения в программе 1 юношеский разряд в категории «В» второе место заняла Яна Бычкова. В категории «А» первое место завоевала София-Диана Христофи и третье место - Ульяна Полищук. В программе МС среди участниц 2002 года рождения второе место заняла Надежда Тихомирова, а третье место - Вероника Пчеленко. Среди гимнасток 2001 года рождения первое место у Валерии Яковлевой, третье - у Алины Кулик.

Отметим, организаторами соревнований выступили государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, Псковская областная общественная организация «Федерация художественной гимнастики».

Добавим, Межрегиональный турнир по художественной гимнастике, посвященный памяти князя Александра Невского, проходил в Пскове с 27 по 29 марта.