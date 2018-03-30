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Общество

Конференция памяти учёного-парковеда Валентины Агальцовой откроется в «Михайловском» 11 апреля

6-я Научно-практическая конференция памяти российского учёного-парковеда и ландшафтного архитектора, крупнейшего  специалиста по возрождению старинных парков русских дворянских усадеб Валентины Агальцовой состоится в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» с 11 по 15 апреля.

Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в этом году конференцию проводят в свете круглой даты: двадцать лет назад, летом 1998 года, Государственная комиссия приняла ремонтно-восстановительные, реставрационные работы и реконструкцию в усадьбе и парке «Тригорское», выполненные под руководством Валентины Агальцовой, на «отлично». Лидия Токарева напомнила, что именно за работу с садами и парками Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»  Валентина Агальцова была удостоена Государственной премии Российской Федерации.

На обсуждение на предстоящей конференции в музее вынесли ряд актуальных тем, непосредственно касающихся проблем и опыта работы с историческими парками и садами, благоустройства исторических территорий и так далее.

Сотрудников парковых служб музеев-заповедников, искусствоведов, архитекторов, преподавателей вузов и других специалистов, желающих принять участие в работе садово-паркового форума в качестве выступающих, приглашают присылать соответствующие заявки.

А стать слушателем конференции с правом обсуждения докладов и сообщений свободно, без предварительной регистрации, может любой, кому небезразлична история и современная судьба российских усадеб.

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