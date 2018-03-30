Кинологи таможни с двумя лабрадорами искали наркотики в Псковском филиале Академии ФСИН

17:30, 30 марта 2018, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН России кинологи Псковской таможни с двумя лабрадорами провели антинаркотический рейд, в результате которого наркотических и психотропных веществ не обнаружено. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе образовательной организации.

В профилактическом рейде, проведенном в вузе, приняли участие главные инспекторы кинологического отдела Псковской таможни Константин Жаворонков и Владимир Дунаев, вместе с которыми работали молодая Гермиона и опытный Рич.

По словам псковских таможенников, от проведения профилактических мероприятий на территории Псковского филиала Академии ФСИН России двойная польза: во-первых, это обеспечение безопасности на территории образовательной организации, во-вторых, дополнительные тренировки для собак, которые приносят неоценимую пользу по предупреждению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Так, на счету Рича пять случаев предотвращения контрабанды, а Гермиона, несмотря на годовалый опыт работы по поиску наркотических средств и психотропных веществ, в 2017 году помогла таможенникам задержать на эстонской границе большую партию наркотиков – более ста килограммов.

Кроме того, лабрадоры принимают активное участие в соревнованиях различного уровня, в том числе международного. На сегодняшний день кинологи готовят своих подопечных к соревнованиям по многоборью специалистов-кинологов Северо-Западного федерального округа, которые пройдут в Карелии с 9 по 13 апреля.