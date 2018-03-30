0
22:21
Весенние запреты на рыбную ловлю вступают в силу в Псковской области
21:04
Не служивших по состоянию здоровья россиян призовут в армию
19:29
Михаил Ведерников провел очередную планерку в Псковском перинатальном центре
18:18
Александр Васильев поддержал инициативу общественного обсуждения герба Псковской области
17:39
Безопасность 21 объекта с массовым пребыванием людей проверили сотрудники МЧС в Псковской области
17:06
«Лютый зверь» и «голова человеча»
16:22
Семейная ипотека за 6%: цифры и факты
Еще новости
Общество

Кинологи таможни с двумя лабрадорами искали наркотики в Псковском филиале Академии ФСИН

В Псковском филиале Академии ФСИН России кинологи Псковской таможни с двумя лабрадорами провели антинаркотический рейд, в результате которого наркотических и психотропных веществ не обнаружено. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе образовательной организации.

В профилактическом рейде, проведенном в вузе, приняли участие главные инспекторы кинологического отдела Псковской таможни Константин Жаворонков и Владимир Дунаев, вместе с которыми работали молодая Гермиона и опытный Рич.

По словам псковских таможенников, от проведения профилактических мероприятий на территории Псковского филиала Академии ФСИН России двойная польза: во-первых, это обеспечение безопасности на территории образовательной организации, во-вторых, дополнительные тренировки для собак, которые приносят неоценимую пользу по предупреждению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Так, на счету Рича пять случаев предотвращения контрабанды, а Гермиона, несмотря на годовалый опыт работы по поиску наркотических средств и психотропных веществ, в 2017 году помогла таможенникам задержать на эстонской границе большую партию наркотиков – более ста килограммов.

Кроме того, лабрадоры принимают активное участие в соревнованиях различного уровня, в том числе международного. На сегодняшний день кинологи готовят своих подопечных к соревнованиям по многоборью специалистов-кинологов Северо-Западного федерального округа, которые пройдут в Карелии с 9 по 13 апреля. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Весенние запреты на рыбную ловлю вступают в силу в Псковской области
30 марта 2018
Весенние запреты на рыбную ловлю вступают в силу в Псковской области
Не служивших по состоянию здоровья россиян призовут в армию
30 марта 2018
Не служивших по состоянию здоровья россиян призовут в армию
Михаил Ведерников провел очередную планерку в Псковском перинатальном центре
30 марта 2018
Михаил Ведерников провел очередную планерку в Псковском перинатальном центре
Александр Васильев поддержал инициативу общественного обсуждения герба Псковской области
30 марта 2018
Александр Васильев поддержал инициативу общественного обсуждения герба Псковской области 2
Безопасность 21 объекта с массовым пребыванием людей проверили сотрудники МЧС в Псковской области
30 марта 2018
Безопасность 21 объекта с массовым пребыванием людей проверили сотрудники МЧС в Псковской области
Семейная ипотека за 6%: цифры и факты
30 марта 2018
Семейная ипотека за 6%: цифры и факты 1
Получить медаль «За заслуги перед Псковской областью» будет приятно и почетно - Михаил Медников
30 марта 2018
Получить медаль «За заслуги перед Псковской областью» будет приятно и почетно - Михаил Медников
Анатолий Филимонов: Решение заняться разработкой символики Псковской области очень своевременно
30 марта 2018
Анатолий Филимонов: Решение заняться разработкой символики Псковской области очень своевременно 1

Идет загрузка...