Личный состав Псковского филиала Академии ФСИН эвакуировали из условно горящих зданий

18:14, 30 марта 2018, ПАИ

30 марта на территории Псковского филиала Академии ФСИН России состоялись плановые учения по быстрой и безопасной эвакуации личного состава в случае возникновения пожара в многоэтажном здании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В 10:20 минут сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре в учебных корпусах, общежитиях и административных зданиях образовательной организации. Личный состав вуза в считанные минуты эвакуировали из зданий на безопасное расстояние.

На территорию Псковского филиала Академии ФСИН прибыл пожарный расчет ГУ МЧС России по Псковской области. Сотрудники вуза вместе со специалистами пожарного расчета продемонстрировали возможность эвакуации пострадавшего по автолестнице через окно четвертого этажа учебного корпуса.

Был отработан план тушения многоэтажного здания филиала, в результате чего участники учений получили наглядный урок использования индивидуальных спасательных средств и средств первичного пожаротушения.