За кражу косметики задержали мужчину росгвардейцы в Пскове
В Пскове экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области задержал мужчину, подозреваемого в краже, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что 29 марта около 14:00 экипажу вневедомственной поступило сообщение, что в охраняемом магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 35-летнего жителя Печорского района, который похитил из торгового зала косметические средства.
Для дальнейшего разбирательства вора передали сотрудникам полиции.