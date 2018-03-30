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Общество

За кражу косметики задержали мужчину росгвардейцы в Пскове

В Пскове экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области задержал мужчину, подозреваемого в краже, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что 29 марта около 14:00 экипажу вневедомственной поступило сообщение, что в охраняемом магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 35-летнего жителя Печорского района, который похитил из торгового зала косметические средства.

Для дальнейшего разбирательства вора передали сотрудникам полиции.

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