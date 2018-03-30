Псковский облизбирком определил лучшие ТИК и УИК по подготовке и проведению выборов президента

17:57, 30 марта 2018, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области определила лучшие ТИК и УИК по подготовке и проведению выборов президента России, которые проходили 18 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома, на основании решения конкурсной комиссии первое место заняла ТИК Стругокрасненского района, второе место у ТИК Куньинского района, на третьем месте - ТИК Бежаницкого района. За активное участие в конкурсе на лучшую организацию работы Благодарственными письмами регионального избиркома награждены ТИКи Гдовского и Плюсского районов.

Также Избирательная комиссия Псковской области постановила признать победителями конкурса на лучшую организацию работы участковой избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов президента УИК №158 Псковского района, УИК №179 Печорского района, УИК №310 Красногородского района, УИК №360 Опочецкого района, УИК №391 Пустошкинского района, УИК №561 Порховского района, УИК №587 Себежского района.

Они также награждены дипломами Избирательной комиссии Псковской области.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов во время торжественной церемонии награждения победителей конкурса отметил хорошую работу всех членов избирательных комиссий и поблагодарил всех, кто принимал участие в организации голосования 18 марта. Он подчеркнул, что все провели большую организационную работу для обеспечения легитимности выборов президента России и ее результат - высокая явка на выборах. «Это показатель того, что жители Псковской области неравнодушны к будущему страны. Они ответственно отнеслись к выборам и проявили настоящую гражданскую активность»,- пояснил он.

Добавим, конкурс проводился с 25 февраля по 18 марта в три этапа. Работа избирательных комиссий оценивалась по следующим основным критериям: организация работы избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов; участие всех членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в работе комиссии; правильное применение и соблюдение требований федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», закона области «Избирательный кодекс Псковской области»; отсутствие обоснованных жалоб в день голосования; соблюдение требований действующего законодательства при проведении голосования; состояние помещений избирательных комиссий, помещений для голосования; оснащенность средствами связи, транспорта, противопожарной безопасности; обеспечение сохранности избирательной документации; охрана помещения; оснащение помещения для голосования; наличие информационных материалов для избирателей, работа с избирателями; использование различных средств информирования населения о ходе избирательной кампании; организация работы участковых избирательных комиссий по уточнению списка избирателей, ознакомления с ним избирателей, формы работы с впервые голосующими избирателями,оформление избирательного участка; создание избирателям необходимых благоприятных условий для голосования; обеспечение соблюдения требований законодательства при установлении итогов голосования и определения результатов выборов; обеспечение контроля за целевым использованием денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, оформление и своевременность сдачи финансовых отчетов.