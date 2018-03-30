Личный состав псковского УФСИН был поднят по тревоге

22:03, 30 марта 2018, ПАИ

В соответствии с планом работы УФСИН России по Псковской области на второе полугодие 30 марта личный состав управления был поднят по учебной тревоге. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, оперативный штаб УФСИН отрабатывает действия по освобождению лиц, захваченных и удерживаемых в качестве заложников в исправительной колонии №2 (поселок Крюки).

По поступившей вводной, в 6:00 осужденные ИК-2 УФСИН России по Псковской области в количестве трех человек, находящиеся на излечении в медицинской части, используя заранее приготовленные заточенные металлические прутья в качестве холодного оружия, совершили нападение на сотрудника учреждения, дежурившего в медицинской части. Захватив одного из сотрудников в заложники, они забаррикадировались в кабинете медчасти. После чего правонарушители связались с дежурным помощником начальника колонии и выдвинули свои требования.

Весь личный состав управления по сигналу прибыл к месту сбора. После построения, проверки служебных удостоверений, личных жетонов и укомплектованности «тревожных вещмешков» состоялось заседание оперативного штаба под руководством начальника УФСИН Юрия Лымаря, на котором заместители начальника представили свои предложения для принятия решения в сложившейся обстановке.

В роли обучаемого по должности руководителя оперативного штаба сегодня выступил заместитель начальника УФСИН, курирующий вопросы охраны и конвоирования Александр Соловьёв, заместителем руководителя по оперативной работе был заместитель начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами по борьбе с терроризмом Евгений Гусаров, а заместителем руководителя по тыловому и техническому обеспечению был назначен начальник жилищно-коммунального отдела Андрей Воробьев.

После отработки всех вводных и предоставления всех необходимых документов от сотрудников оперативного штаба специальная операция по условному освобождению заложника была успешно завершена. Штабная тренировка продолжится в течение всего дня. В ходе штабной тренировки будут отработаны вопросы организации взаимодействия, углубление знаний и умений сотрудников оперативного штаба по сбору, анализу данных обстановки, производстве расчётов и выработке предложений начальнику для принятия решения, совершенствованию навыков должностных лиц в разработке служебно-распорядительных документов по организации действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Добавим, штабные тренировки в УФСИН и подведомственных учреждениях проводятся на регулярной основе, их главная цель – подготовка личного состава к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств.