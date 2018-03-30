Безопасность 21 объекта с массовым пребыванием людей проверили сотрудники МЧС в Псковской области
30 марта в Псковской области проведена 21 проверка торгово-развлекательных центров и иных объектов с массовым пребыванием людей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В ходе проверок особое внимание уделяется работоспособности систем пожарной автоматики, внутреннему противопожарному водопроводу, первичным средствам пожаротушения, проверяется состояние эвакуационных путей и выходов.
К проверке работоспособности указанных систем привлекаются специалисты испытательной пожарной лаборатории Псковской области.
Отметим, в Пскове сегодня осматривали торговые центры «Империал» и «Тележка». 28 марта сотрудники МЧС проверили псковский ТРК «Акваполис».
Напомним, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников дал поручение проверить пожарную безопасность псковских торговых центров и образовательных учреждений. Поводом стал пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта, в результате которого погибли 64 человек, в их числе 41 ребенок.