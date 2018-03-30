Финал конкурса литературных и исследовательских работ «Родные истоки» прошёл в Пскове

21:25, 30 марта 2018, ПАИ

Дом детства и юношества «Радуга» совместно с Центром подготовки церковных специалистов Псковской Епархии РПЦ провел финал областного конкурса литературных и исследовательских работ «Родные истоки» 29 марта.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ДДЮ «Радуга», в заключительном этапе приняли участие 15 обучающихся – победителей районных (городских) конкурсов. Традиционно финал проходит в четверг шестой недели Великого Поста. Перед началом конкурсных мероприятий прошел молебен в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

С приветственным словом к участникам конкурса обратились члены жюри: Епископ Гдовский, викарий Псковской Епархии, директор Центра подготовки церковных специалистов Псковской Епархии РПЦ Фома и консультант Государственного управления образования Псковской области Анна Дунаева.

Жюри, подводя итоги, отметило значимость духовного, нравственного и патриотического просвещения и воспитания подрастающего поколения и определило победителей в соответствии с выполненными конкурсными заданиями (письменная работа, конкурсное выступление и ответы на вопросы викторины по теме православной культуры).

В старшей возрастной группе победителем конкурса стал неоднократный участник конкурса Даниил Смирнов, обучающийся средней общеобразовательной школы № 3 Порхова. Он представил творческую работу на тему «Возлюби милосердие, оно есть руководитель и учитель любомудрия…» – сочинение «Робкий купчик». В младшей возрастной группе победителем стала Мария Смирнова, ученица Вышгородецкой основной школы Пыталовского района.

Постоянными участниками конкурса являются обучающиеся Бежаницкого, Новосокольнического, Локнянского, Пыталовского районов. Прошлогодний победитель конкурса Николай Блинов, обучающийся Центра дополнительного образования Локнянского района, вновь успешно выступил и был награжден дипломом II степени.

Отмечается, что ежегодно обучающиеся Новосокольнического района выходят в финал конкурса. В этом году неоднократный участник конкурса Полина Махмадалиева, обучающаяся МБОУ «Насвинская средняя общеобразовательная школа», была награждена дипломом II степени.

По словам участников, конкурс вызывает устойчивый интерес к изучению истории православной Руси и основ православной веры. Все финалисты конкурса отмечены дипломами финалиста и награждены памятными подарками.