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Общество

1 апреля в Псковской области стартует первый этап операции «Дети России - 2018»

В Псковской области с 1 апреля стартует первый этап Всероссийской комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2018», который продлится до 10 апреля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, акция традиционно проводится Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

Основной целью операции является - предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, а также повышение уровня осведомленности о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте.

Отмечается, что в период проведения операции будут организованы рейдовые мероприятия по проверке мест массового скопления несовершеннолетних, развлекательных и досуговых учреждений, с целью выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических и психотропных веществ, а также выявления подростков, употребляющих вышеуказанные вещества без назначения врача.

В ходе проведения операции в образовательных учреждениях области будет организована профилактическая работа с несовершеннолетними и родителями о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.

«Если у вас есть информация о фактах употребления несовершеннолетними наркотических средств или склонения к их употреблению, вовлечения подростков в преступную деятельность, а также сведения о содержании наркопритонов – обращайтесь по круглосуточному «телефону доверия» - (8112) 59-22-33, а также телефону дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49», - информирует администрация региона.

Кроме того, сообщение можно отправить на сайт УМВД России по Псковской области или электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области: ukonpskov@mvd.ru.

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