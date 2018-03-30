Творческий вечер, посвященный жизни Владимира Высоцкого, провели в Псковском филиале академии ФСИН

19:32, 30 марта 2018, ПАИ

Литературно-музыкальный вечер, посвященный жизни и творчеству кумира многих поколений Владимира Высоцкого, провели в Псковском филиале академии ФСИН. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала академии.

«Я, конечно, вернусь…» – с таким названием прошло мероприятие, посвященное творчеству актера, певца, поэта Владимира Высоцкого, который в этом году отметил бы 80-летие со дня рождения, если бы в 42 года не ушел из жизни.

Сотрудники группы по работе с личным составом отдела кадров образовательной организации напомнили курсантам страницы биографии Владимира Высоцкого и показали фильм, посвященный его творчеству. Мероприятие продолжилось исполнением песен на стихи Владимира Высоцкого и стихотворений, которые еще при жизни автора его современники любили, слушали и понимали. Его голос объединял поколения, а сейчас соединил эпохи.