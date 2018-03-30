Псковичи стали лауреатами Международного конкурса-фестиваля хореографического искусства «На просторах Невы»

19:50, 30 марта 2018, ПАИ

Представители хореографического отделения «Лицей искусств» МБОУ ЦО Псковский педагогический комплекс - Детский образцовый коллектив, хореографический ансамбль «Ладушки» под руководством Натальи Пономаревой принял участие в Международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «На просторах Невы» в Санкт-Петербурге. Как сообщили Псковскому агентству информации в учебном заведении, коллектив стал дважды лауреатом III степени в номинациях: народный танец (стилизованный) и эстрадный танец.

Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства «На просторах Невы» прошел в Санкт-Петербурге в третий раз. Это был полуфинал, в котором приняли участие около 200 коллективов со всей страны и ближнего зарубежья.

Основными целями и задачами конкурса являются: выявление наиболее талантливых и ярких коллективов; раскрытие творческого потенциала детей и молодежи; обмен творческой деятельностью и установление тесных контактов между творческими коллективами из разных городов и стран.