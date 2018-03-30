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Общество

Более 10 тысяч пачек сигарет нашли в тайниках псковские таможенники

В первом квартале 2018 года на российско-латвийской границе сотрудники таможенного поста ЖДПП Посинь, кинологического отдела и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли 8 попыток незаконного перемещения различных партий сигарет с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на сопредельную территорию.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, все зафиксированные факты перемещения осуществлялись с сокрытием товара от таможенного контроля.

Отмечается, что для сокрытия сигарет нарушители использовали как грузовые, так и пассажирские составы поездов. В качестве «тайников» применялись различные полости полувагонов, шахты холодильных установок локомотивов, межпотолочные пространства пассажирских вагонов. Зачастую упакованные в коробки сигареты размещались под насыпным углем. Для перемещения небольших партий сигарет использовались магниты для прикрепления товара ко дну вагонов.

Всего в «тайниках» было выявлено 10 тысяч 54 пачки сигарет, которые теперь подлежат уничтожению.

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