Имущество 17 жителей Дедовичей арестовали за долги судебные приставы

20:35, 30 марта 2018, ПАИ

В поселке Дедовичи судебные приставы провели рейд по адресам местных жителей, задолжавших, ресурсоснабжающим организациям посёлка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области, проведено 17 арестов имущества должников на общую сумму 34 тысячи 900 рублей. В случае неоплаты долга имущество будет передано на реализацию.

Всего с должниками работали 13 мобильных групп приставов, они отработали более 200 адресов. 33 жителям поселка Дедовичи были вручены требования о явке в отдел судебных приставов для оплаты задолженности. 145 должников дома не оказалось, требования о явке в отдел оставлены в почтовых ящиках, либо в дверях.

Отмечается, что в ОСП Дновского и Дедовичского районов на принудительном исполнении в настоящее время находится около 200 исполнительных производств на общую сумму более 4 миллионов рублей в пользу ресурсоснабжающих организаций Дедовичского района.