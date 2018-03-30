0
22:21
Весенние запреты на рыбную ловлю вступают в силу в Псковской области
21:04
Не служивших по состоянию здоровья россиян призовут в армию
19:29
Михаил Ведерников провел очередную планерку в Псковском перинатальном центре
18:18
Александр Васильев поддержал инициативу общественного обсуждения герба Псковской области
17:39
Безопасность 21 объекта с массовым пребыванием людей проверили сотрудники МЧС в Псковской области
17:06
«Лютый зверь» и «голова человеча»
16:22
Семейная ипотека за 6%: цифры и факты
Еще новости
Общество

Имущество 17 жителей Дедовичей арестовали за долги судебные приставы

В поселке Дедовичи судебные приставы провели рейд по адресам местных жителей, задолжавших, ресурсоснабжающим организациям посёлка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области, проведено 17 арестов имущества должников на общую сумму 34 тысячи 900 рублей. В случае неоплаты долга имущество будет передано на реализацию.

Всего с должниками работали 13 мобильных групп приставов, они отработали более 200 адресов. 33 жителям поселка Дедовичи были вручены требования о явке в отдел судебных приставов для оплаты задолженности. 145 должников дома не оказалось, требования о явке в отдел оставлены в почтовых ящиках, либо в дверях.

Отмечается, что в ОСП Дновского и Дедовичского районов на принудительном исполнении в настоящее время находится около 200 исполнительных производств на общую сумму более 4 миллионов рублей в пользу ресурсоснабжающих организаций Дедовичского района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Весенние запреты на рыбную ловлю вступают в силу в Псковской области
30 марта 2018
Весенние запреты на рыбную ловлю вступают в силу в Псковской области
Не служивших по состоянию здоровья россиян призовут в армию
30 марта 2018
Не служивших по состоянию здоровья россиян призовут в армию
Михаил Ведерников провел очередную планерку в Псковском перинатальном центре
30 марта 2018
Михаил Ведерников провел очередную планерку в Псковском перинатальном центре
Александр Васильев поддержал инициативу общественного обсуждения герба Псковской области
30 марта 2018
Александр Васильев поддержал инициативу общественного обсуждения герба Псковской области 2
Безопасность 21 объекта с массовым пребыванием людей проверили сотрудники МЧС в Псковской области
30 марта 2018
Безопасность 21 объекта с массовым пребыванием людей проверили сотрудники МЧС в Псковской области
Семейная ипотека за 6%: цифры и факты
30 марта 2018
Семейная ипотека за 6%: цифры и факты 1
Получить медаль «За заслуги перед Псковской областью» будет приятно и почетно - Михаил Медников
30 марта 2018
Получить медаль «За заслуги перед Псковской областью» будет приятно и почетно - Михаил Медников
Анатолий Филимонов: Решение заняться разработкой символики Псковской области очень своевременно
30 марта 2018
Анатолий Филимонов: Решение заняться разработкой символики Псковской области очень своевременно 1

Идет загрузка...