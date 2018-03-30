Не служивших по состоянию здоровья россиян призовут в армию

21:04, 30 марта 2018, ПАИ

Минобороны рассчитывает призвать весной в армию несколько тысяч человек, не сумевших пройти срочную военную службу по состоянию здоровья. Об этом сообщил врио начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС России Евгений Бурдинский, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что в конце прошлого года президент Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий тем из них, кто не достиг 27-лентнего возраста, отслужить в армии.

«Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг», - сказал Евгений Бурдинский.

Напомним, что 900 юношей планируется призвать в армию весной в Псковской области во время призывной кампании, которая пройдёт с 1 апреля по 15 июля.