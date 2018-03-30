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Общество

Минздрав РФ поставил задачу увеличить продолжительность жизни до 76 лет к 2024 году

Через 6 лет продолжительность жизни в России должна составить 76 лет. А к 2030 году вырасти до 80 лет и более. Об этом 30 марта заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, сообщает «Известия».

«Наша задача — уже к 2024 году достичь продолжительности жизни в 76 лет, а к 2030 году войти в группу стран с продолжительностью жизни 80 лет и более», — заявила глава Минздрава.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию заявил о необходимости войти в клуб стран «80+», где продолжительность жизни превышает 80 лет.

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