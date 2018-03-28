Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии экстремизму

21:49, 30 марта 2018, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура в торговом павильоне на железнодорожном вокзале станции Дно провела проверку исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности, в ходе которой выявлены нарушения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской транспортной прокуратуре, установлено, что в этом павильоне реализуется книгопечатная продукция, однако список экстремистских материалов отсутствует и сверка, поступающих в продажу книг, с этим списком не осуществляется.

В этой связи Псковский транспортный прокурор внес представление руководителю организации, реализующей указанную продукцию на вокзале. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.