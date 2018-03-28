Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии экстремизму
Псковская транспортная прокуратура в торговом павильоне на железнодорожном вокзале станции Дно провела проверку исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности, в ходе которой выявлены нарушения.
Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской транспортной прокуратуре, установлено, что в этом павильоне реализуется книгопечатная продукция, однако список экстремистских материалов отсутствует и сверка, поступающих в продажу книг, с этим списком не осуществляется.
В этой связи Псковский транспортный прокурор внес представление руководителю организации, реализующей указанную продукцию на вокзале. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.