В Пскове прошла первая swap-party «Меняй-помогай»

22:01, 30 марта 2018, ПАИ

29 марта состоялась первая в Пскове вечеринка по обмену одеждой (swap-party) «Меняй-помогай». Организатором мероприятия выступило Псковское областное отделение Российского детского фонда.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении детского фонда, цель swap-party – отлично провести время и уйти домой не только с приятными впечатлениями, но и мешком новой одежды, не потратив при этом средств.

Отмечается, что принять участие в мероприятии Детского фонда мог любой желающий. Для этого нужно было принести добротные детские и подростковые вещи, которые за ненадобностью просто лежат в шкафу. Каждый из участников получал жетон, где указывалось, сколько вещей он принес. После этого можно было выбрать себе понравившиеся вещи из одежды, принесённой другими участниками – забрать каждый мог на одну единицу одежды меньше, чем принёс. «Такие правила участия были обусловлены благотворительным характером мероприятия – все собранные в течение вечеринки вещи Детский фонд теперь сможет отправить в самые нуждающиеся семьи с детьми из всех уголков области. Волонтеры Фонда уже занимаются разбором вещей на складе и начинают формировать столь важный для нуждающихся семей груз помощи», - пояснили в детском фонде.

Жители Пскова активно поддержали мероприятие – на swap-party приходили как поодиночке, так и целыми семьями. Самых маленьких посетителей развлекали волонтёры Детского фонда – ребята могли поиграть в настольные игры, порисовать и пособирать пазлы, пока их родители выбирали одежду. Кроме этого, на вечеринку заходили неравнодушные жители города, которые просто хотели передать вещи для нуждающихся детей. Все посетители очень одобрительно отозвались о таком формате и высказывали пожелания устраивать подобного рода мероприятия как можно чаще.