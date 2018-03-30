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Политика

Дипломатов 23 стран высылает Россия

Российский МИД вызвал руководителей дипмиссий 23 государств и вручил им ноты протеста. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«В ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого «дела Скрипалей» российская сторона объявляет «persona non grata» соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации», - заявили в МИД.

Отмечается, что Россия оставляет за собой право на ответные шаги и в отношении Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории, которые в последний момент решили присоединиться к 23 странам.

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