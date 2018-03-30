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Общество

Весенние запреты на рыбную ловлю вступают в силу в Псковской области

Согласно действующим правилам рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, в связи с началом нерестового периода во всех водных объектах рыбохозяйственного значения Псковской области вступают в силу ограничения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, на Псковском, Теплом и Чудском озерах с 1 апреля по 15 мая установлен запрет на вылов щуки, с 25 апреля по 15 июня – на вылов судака и леща. На прочих водных объектах рыбохозяйственного значения запрещается лов щуки с 1 апреля по 10 мая, судака –  с 5 мая по 15 июня, раков –  от распаления льда по 15 июля.

С более подробной информацией о весенних запретах на рыбную ловлю можно ознакомиться на сайте Северо-Западного территориального управления Росрыболовства: в разделе «Правила рыболовства» или в отделе государственного надзора, контроля и рыбоохраны по телефону: 8 (812) 498-89-91.

Северо-Западное теруправление Росрыболовства призывает также сообщать о фактах браконьерства по телефону «горячей линии» рыбоохраны 8 (921) 931-32-16.

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