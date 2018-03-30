В Пскове пройдут торги по продаже автомобилей должников

22:53, 30 марта 2018, ПАИ

6 апреля в 12:00 в Пскове можно будет приобрести два автомобиля на торгах по продаже арестованного имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Первый заявленный на торги автомобиль – BMW X5 2004-го года выпуска (с повреждениями). Начальная цена лота - 450 тысяч рублей. Цена задатка и шаг аукциона — 22 тысячи 500 рублей.

Второй – «ХЕНДЭ Н-250», 1998-го года выпуска. Начальная цена лота - 195 тысяч рублей. Цена задатка и шаг аукциона — 9 тысяч 750 рублей.

Ещё одни торги состоятся 3 мая в 11:00.

Первый заявленный на торги автомобиль - CHERY T11 TIGGO, 2013-го года выпуска. Начальная цена лота - 308 тысяч 550 рублей. Сумма задатка — 15 тысяч 400 рублей, шаг аукциона — 10 тысяч рублей.

Второй - MAZDA CX-7, 2007-го года выпуска. Начальная цена лота - 348 тысяч 500 рублей. Сумма задатка — 17 тысяч 400 рублей, шаг аукциона — 10 тысяч рублей.

Также в данных торгах будет участвовать низковольтные сети от КТП-523. Начальная цена лота — 1 миллион 981 тысяча 928 рублей. Сумма задатка — 990 тысяч 964 рубля, шаг аукциона — 40 тысяч рублей. И 0,5 доли в праве общей долевой собственности на двухкомнатную квартиру общей площадью 48,3 квадратных метра в Великих Луках. Начальная цена лота — 497 тысяч 250 рублей. Сумма задатка — 248 тысяч 625 рублей, шаг аукциона — 20 тысяч рублей.

Все представленные торги пройдут в Пскове по улице Конной, 10, 2 этаж. Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией заинтересованные лица могут в МТУ ФГПУГИ в Псковской и Новгородской областях по указанному адресу по рабочим дням с 10:00 до 17:00, по пятницам и в праздничные дни— с 10:00 до 13:00, с 13:00 до 14:00 — обед. Телефон: (8112) 68-22-05.