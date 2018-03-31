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Общество

Международный день резервного копирования отмечается сегодня

31 марта проводится Международный день резервного копирования (День бэкапа), сообщает сalend.ru.

Резервное копирование — это создание копии данных на носителе (жёстком диске, флеш-карте, CD-диске и других носителях), предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе. В век компьютеров и электроники обеспечение сохранности значимой информации приобретает все большее значение. Потеря финансовых сведений, баз данных или информации сайта может привести к большим проблемам в организации и ощутимо «ударить по кошельку».

Поэтому Международный день резервного копирования призван привлечь общественное внимание к вопросам обеспечения сохранения информации, а также распространить информацию о необходимости защиты от потери данных.

День бэкапа был установлен по инициативе пользователей сайта социальных новостей Реддит. Он назначен на 31 марта не случайно. В компьютерной среде известны случаи потери информации 1 апреля — существует даже целая группа первоапрельских вирусов, которые активизируются именно в этот день. Результат их действия — сбой в работе системы или потеря информации.

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