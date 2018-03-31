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Общество

Лучший хоровой коллектив для участия во Всероссийском фестивале выбирают в Псковской области

В Псковской области проходит отбор творческих коллективов для участия во Всероссийском хоровом фестивале. Сегодня, 31 марта, в рамках регионального этапа конкурса в Великих Луках состоится второе прослушивание ансамблей региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В конкурсе примут участие восемь певческих коллективов из девяти районов южной зоны. Каждый хор представит программу из четырех разнообразных произведений в народной манере исполнения, включая a capella.

Оценивать талант и мастерство хоровых коллективов будут ведущие специалисты Псковской области по народному пению. Место проведения конкурса — Детская музыкальная школа имени М. П. Мусоргского.

Отметим, что ранее состоялось прослушивание хоров северной зоны. По итогам двух отборов среди более чем 20 коллективов региона будет определен победитель. Он представит Псковскую область на втором (окружном) этапе Всероссийского хорового фестиваля, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Организаторы регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля — Государственный комитет Псковской области по культуре и Псковский областной центр народного творчества. Цель фестиваля — популяризация народного хорового искусства, содействие его развитию и обеспечение преемственности певческих традиций.

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