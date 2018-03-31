0
17:03
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 1 апреля
15:28
В дни Великого поста в храмах исправительных учреждений №3 и 6 псковского УФСИН прошли богослужения
14:18
Михаил Ведерников призвал псковичей рассказать о местах, где не соблюдаются правила пожарной безопасности
10:41
Выход на лед в Псковской области запрещен
09:20
Лучший хоровой коллектив для участия во Всероссийском фестивале выбирают в Псковской области
22:21
Весенние запреты на рыбную ловлю вступают в силу в Псковской области
21:04
Не служивших по состоянию здоровья россиян призовут в армию
Еще новости
Общество

Карта пыльцы появилась в «Яндекс.Погоде»

Сервис «Яндекс.Погода» запустил карту пыльцы, которая наглядно показывает зону распространения и концентрацию в воздухе пыльцы основных растений-аллергенов, от амброзии до ясеня. Об этом пишет Afisha Daily.

Уровень опасности обозначен на всей территории России с помощью цвета: желтый означает низкую концентрацию пыльцы, оранжевый — среднюю, красный — высокую. Есть и четвертый вариант, серый цвет, — опасные растения в регионе пока не зацвели.

На карте есть данные для 15 распространенных растений-аллергенов: это амброзия, береза, вяз, дуб, ель, злаки, ива, клен, крапива, ольха, орешник, полынь, сорные травы, сосна и ясень. Кроме того, «Яндекс.Погода» прогнозирует начало цветения того или иного растения и пиковый период концентрации пыльцы в воздухе. Доступен и долгосрочный прогноз на несколько месяцев вперед, основанный на статистике за последние семь лет.

«Карта поможет людям, страдающим от аллергии на пыльцу, лучше подготовиться к опасному периоду. Например, можно определить, куда лучше уехать в те даты, когда ожидается пик цветения. Многие препараты, помогающие при аллергии, имеют накопительный эффект — зная, когда именно в воздухе появится «ваш» аллерген, можно заранее начать принимать лекарство», — отметили разработчики.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 1 апреля
31 марта 2018
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 1 апреля
В дни Великого поста в храмах исправительных учреждений №3 и 6 псковского УФСИН прошли богослужения
31 марта 2018
В дни Великого поста в храмах исправительных учреждений №3 и 6 псковского УФСИН прошли богослужения
Михаил Ведерников призвал псковичей рассказать о местах, где не соблюдаются правила пожарной безопасности
31 марта 2018
Михаил Ведерников призвал псковичей рассказать о местах, где не соблюдаются правила пожарной безопасности
Выход на лед в Псковской области запрещен
31 марта 2018
Выход на лед в Псковской области запрещен 3
Лучший хоровой коллектив для участия во Всероссийском фестивале выбирают в Псковской области
31 марта 2018
Лучший хоровой коллектив для участия во Всероссийском фестивале выбирают в Псковской области
Весенние запреты на рыбную ловлю вступают в силу в Псковской области
30 марта 2018
Весенние запреты на рыбную ловлю вступают в силу в Псковской области
Не служивших по состоянию здоровья россиян призовут в армию
30 марта 2018
Не служивших по состоянию здоровья россиян призовут в армию
Михаил Ведерников провел очередную планерку в Псковском перинатальном центре
30 марта 2018
Михаил Ведерников провел очередную планерку в Псковском перинатальном центре 1

Идет загрузка...