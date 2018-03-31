0
10:41
Выход на лед в Псковской области запрещен
09:20
Лучший хоровой коллектив для участия во Всероссийском фестивале выбирают в Псковской области
22:21
Весенние запреты на рыбную ловлю вступают в силу в Псковской области
21:04
Не служивших по состоянию здоровья россиян призовут в армию
19:29
Михаил Ведерников провел очередную планерку в Псковском перинатальном центре
18:18
Александр Васильев поддержал инициативу общественного обсуждения герба Псковской области
17:39
Безопасность 21 объекта с массовым пребыванием людей проверили сотрудники МЧС в Псковской области
Еще новости
Общество

Выход на лед в Псковской области запрещен

С 29 марта выход на лед Псковского, Тёплого и Чудского озер запрещен. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В регионе действует Распоряжение Комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, согласно которому выход и выезд населения на лёд с 29 марта 2018 года запрещён.

«Никакой улов не стоит дороже вашей жизни и спокойствия близких. Не рискуйте своей жизнью!», - подчеркнули в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выход на лед в Псковской области запрещен
31 марта 2018
Выход на лед в Псковской области запрещен
Лучший хоровой коллектив для участия во Всероссийском фестивале выбирают в Псковской области
31 марта 2018
Лучший хоровой коллектив для участия во Всероссийском фестивале выбирают в Псковской области
Весенние запреты на рыбную ловлю вступают в силу в Псковской области
30 марта 2018
Весенние запреты на рыбную ловлю вступают в силу в Псковской области
Не служивших по состоянию здоровья россиян призовут в армию
30 марта 2018
Не служивших по состоянию здоровья россиян призовут в армию
Михаил Ведерников провел очередную планерку в Псковском перинатальном центре
30 марта 2018
Михаил Ведерников провел очередную планерку в Псковском перинатальном центре 1
Александр Васильев поддержал инициативу общественного обсуждения герба Псковской области
30 марта 2018
Александр Васильев поддержал инициативу общественного обсуждения герба Псковской области 4
Безопасность 21 объекта с массовым пребыванием людей проверили сотрудники МЧС в Псковской области
30 марта 2018
Безопасность 21 объекта с массовым пребыванием людей проверили сотрудники МЧС в Псковской области 2
Семейная ипотека за 6%: цифры и факты
30 марта 2018
Семейная ипотека за 6%: цифры и факты 1

Идет загрузка...