Выход на лед в Псковской области запрещен

10:41, 31 марта 2018, ПАИ

С 29 марта выход на лед Псковского, Тёплого и Чудского озер запрещен. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В регионе действует Распоряжение Комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, согласно которому выход и выезд населения на лёд с 29 марта 2018 года запрещён.

«Никакой улов не стоит дороже вашей жизни и спокойствия близких. Не рискуйте своей жизнью!», - подчеркнули в ведомстве.