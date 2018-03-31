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Общество

Студенты островского колледжа посетили отдел ФСБ в Пыталово

В Пыталово учащиеся Островского многопрофильного колледжа впервые посетили отдел Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Группа выслушала рассказ одного из сотрудников отдела об истории становления и развития охраны границы на псковских рубежах. Ребята ознакомились с экспонатами, представленными в комнате боевой славы. По словам специалистов отдела, особенный интерес у ребят вызвала подлинная винтовка Мосина, подаренная местными поисковиками.

Кроме того, ученики познакомились с современными образцами вооружения и техники, которые используются пограничниками и смогли понаблюдать за работой служебной собаки.

«Мероприятие завершилось, но дружба пограничников с учениками на этом не закончится, а подобные встречи, по уверению обеих сторон, наверняка станут доброй традицией», - добавили в пресс-службе.

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