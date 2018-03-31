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Общество

Девушку с родинкой и бородавками продолжает разыскивать полиция в Псковском районе

ОМВД России по Псковскому району разыскивает 27-летнюю Наталью Цветкову. Последний раз ее видели 10 июня текущего  года  на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района. До настоящего времени  ее местонахождение неизвестно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения,  волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Была одета в матерчатые штаны в черно-белую полоску, желтую футболку, серую куртку и коричневые резиновые сапоги. При себе у пропавшей были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Полиция просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении Натальи Цветковой, обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам:  (8-8112)  676-844,  676-874,  676-851,  676-872  или  02.

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