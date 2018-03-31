Полиция Пскова напоминает об алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов

11:56, 31 марта 2018, ПАИ

Полиция Пскова напоминает об алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По словам специалистов, подозрительные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания граждан. При обнаружении забытой или бесхозной вещи в общественном транспорте, необходимо обратиться к пассажирам, находящимся рядом. Нужно установить, чья она или кто мог её оставить. Если хозяин не установлен, нужно немедленно сообщить о находке водителю.

Если вы обнаружили подозрительный объект в учреждениях, немедленно проинформируйте об этом его администрацию, либо дежурного.

Во всех перечисленных случаях:

- ни в коем случае не вскрывайте и не передвигайте находку;

- постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь;

- в случае отсутствия хозяина, незамедлительно сообщите об этом в полицию;

- предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите их покинуть прилегающую территорию;

- дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.

«Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств террористами нередко используются сумки, пакеты, свёртки, коробки и даже детские игрушки», - отметили стражи порядка.