0
17:03
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 1 апреля
15:28
В дни Великого поста в храмах исправительных учреждений №3 и 6 псковского УФСИН прошли богослужения
14:18
Михаил Ведерников призвал псковичей рассказать о местах, где не соблюдаются правила пожарной безопасности
10:41
Выход на лед в Псковской области запрещен
09:20
Лучший хоровой коллектив для участия во Всероссийском фестивале выбирают в Псковской области
22:21
Весенние запреты на рыбную ловлю вступают в силу в Псковской области
21:04
Не служивших по состоянию здоровья россиян призовут в армию
Еще новости
Общество

До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 1 апреля

1 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой мокрый снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем - от +2 до +7.

Будет дуть ветер восточного направления со скоростью 5-10 метра в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 1 апреля
31 марта 2018
До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 1 апреля
В дни Великого поста в храмах исправительных учреждений №3 и 6 псковского УФСИН прошли богослужения
31 марта 2018
В дни Великого поста в храмах исправительных учреждений №3 и 6 псковского УФСИН прошли богослужения
Михаил Ведерников призвал псковичей рассказать о местах, где не соблюдаются правила пожарной безопасности
31 марта 2018
Михаил Ведерников призвал псковичей рассказать о местах, где не соблюдаются правила пожарной безопасности
Выход на лед в Псковской области запрещен
31 марта 2018
Выход на лед в Псковской области запрещен 3
Лучший хоровой коллектив для участия во Всероссийском фестивале выбирают в Псковской области
31 марта 2018
Лучший хоровой коллектив для участия во Всероссийском фестивале выбирают в Псковской области
Весенние запреты на рыбную ловлю вступают в силу в Псковской области
30 марта 2018
Весенние запреты на рыбную ловлю вступают в силу в Псковской области
Не служивших по состоянию здоровья россиян призовут в армию
30 марта 2018
Не служивших по состоянию здоровья россиян призовут в армию
Михаил Ведерников провел очередную планерку в Псковском перинатальном центре
30 марта 2018
Михаил Ведерников провел очередную планерку в Псковском перинатальном центре 1

Идет загрузка...