До +7 градусов прогреется воздух в Псковской области 1 апреля
1 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой мокрый снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем - от +2 до +7.
Будет дуть ветер восточного направления со скоростью 5-10 метра в секунду. Атмосферное давление - низкое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.