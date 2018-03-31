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Общество

Опубликовано видео эвакуации из кинозалов «Зимней вишни»

Житель Кемерово Игорь Востриков опубликовал видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлена эвакуация из кинозалов торгового центра «Зимняя вишня». Видео подтверждает, что в комплексе не сработала пожарная сигнализация. Об этом пишет газета «Известия».

На ролики видно, что многие посетители кинотеатра не сразу поняли, что произошло, и спокойно шли по коридору. Некоторые из них и вовсе сидели в креслах, ожидая начала сеанса. Паника началась после того, как коридор заволокло едким дымом.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара торгово-развлекательного комплекса погибли 64 человек, в том числе 41 ребенок.

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