Посол России рассказал о попытках вербовки российских дипломатов в США
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о попытках вербовки российских дипломатов сотрудниками спецслужб Соединенных Штатов, передает RT.
«Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые, если говорить дипломатично, пытаются установить неформальные отношения с нашими дипломатами, а по сути — заставить их предать свою страну», — заявил он.
При этом Антонов отметил, что подобные случаи не единичны и он будет вынужден сообщить о происходящем в Москву.