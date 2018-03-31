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Общество

Посол России рассказал о попытках вербовки российских дипломатов в США

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о попытках вербовки российских дипломатов сотрудниками спецслужб Соединенных Штатов, передает RT.

«Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые, если говорить дипломатично, пытаются установить неформальные отношения с нашими дипломатами, а по сути — заставить их предать свою страну», — заявил он.

При этом Антонов отметил, что подобные случаи не единичны и он будет вынужден сообщить о происходящем в Москву.

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