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Общество

Более 20 новинок представили на международном автосалоне в Нью-Йорке‍

Ежегодный международный автосалон открылся в пятницу в Нью-Йорке. Как заявили организаторы, на выставке, проходящей в комплексе Jacob Javits Convention Center представлены около тысячи автомобилей, более 20 из них - впервые.

Как пишет агентство ТАСС, среди новых моделей внедорожники и кроссоверы от компаний Toyota, Subaru, Volkswagen, Acura и Cadillac. Особое внимание журналистов и экспертов привлек, в частности, автомобиль Toyota RAV4 пятого поколения. По утверждению производителей, этот компактный кроссовер отличается от прошлых моделей удобством в управлении. В США в прошлом году продали более 400 тысяч RAV4.

Кроме того, в число новинок вошли модифицированные кроссоверы класса люкс Acura RDX и Cadillac XT4. Первый из автомобилей, как отмечают производители, оборудован, в частности, дополнительными системами безопасности. Салон второго отличается повышенной комфортабельностью.

По оценкам консалтинговой компании LMC Automotive, продажи внедорожников и кроссоверов в США, как ориентированных на обычных потребителей, так и премиум-класса, выросли более чем в два раза с 2010 года. Согласно прогнозам фирмы, этот рост замедлится, но продолжится по крайней мере до 2025 года.

Нью-йоркский международный автосалон считается одной из наиболее престижных в США выставок достижений автомобилестроительных корпораций. Он проводится ежегодно с 1900 года. Ожидается, что мероприятие в этом году посетят около миллиона человек. Автосалон продолжит работу до 8 апреля.

В 2017 году по итогам смотра лучшим автомобилем автосалона был признан внедорожник Jaguar F-Pace. Годом ранее этот статус получила Mazda MX-5, а в 2015 году - Mercedes-Benz C-Klass.

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