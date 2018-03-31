В приложении WhatsApp теперь можно поменять номер

17:38, 31 марта 2018, ПАИ

В популярном мессенджере WhatsApp запустили экспериментальную функцию изменения номера. Опцию добавили в новое обновление приложения на ОС Android. Также она ожидается в iPhone на Windows. Об этом пишет портал One.

Новая функция позволяет переносить с одного телефонного номера на другой все данные, происходить это может даже без оповещения. История переписки, медиафайлы и другая информация сохраняются в полном объеме. Информация привязывается к новому номеру всех контактов пользователя, пожелавшего сменить номер, при этом у абонента появится возможность выбирать, кого из контактов уведомлять, а кого - нет. Публичные группы получат сообщение об изменении номера в любом случае.



В данный момент предложенная функция проходит бета-тестирование в WhatsApp для Android 2.18.97, она доступна для участников тестирования в Google Play. Обновленную версию мессенджера с функцией изменения номера презентуют уже в апреле, применить ее сможет каждый желающий через систему настроек. Для этого потребуется при помощи проверочного кода SMS просто подтвердить свои права.