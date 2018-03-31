Учёные выяснили, почему люди хрустят пальцами

17:55, 31 марта 2018, ПАИ

Источник хруста при вытягивании суставов остаётся предметом споров учёных на протяжении 60 лет. Разные гипотезы, доводы и результаты сканирования на протяжении десятков лет не давали точных ответов. Однако математики из Политехнической школы в Палезо поставили точку в давнем споре — характерный хруст появляется в тот момент, когда начинают лопаться пузырьки суставной жидкости, сообщает Nature.

Математическое моделирование движения рук позволило выяснить, что один и тот же сустав не может щёлкнуть дважды за 20 минут, а появление характерных «щелчков» возможно лишь при расслаблении пястно-фалангового сустава. Во время «вытягивания» сустав расширяется, и в заполняющей его жидкости появляются пузырьки, быстрое исчезновение которых и приводит к характерному звуку.

Новое исследование напрямую противоречит результатам канадских учёных: в 2015 году исследователи пришли к выводу, что при «вытягивании» суставов пузырьки внутри суставной жидкости не исчезают, а, наоборот, появляются. Если канадские учёные не ответят на новое исследование, давний спор учёных будет закрыт. В одном учёные из Канады и Франции спорить не стали: хруст пальцев никак не вредит здоровью суставов.