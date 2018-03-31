Более 500 древних артефактов обнаружили археологи в Китае

14:05, 31 марта 2018, ПАИ

Китайские археологи на раскопках древних руин Хунхэ обнаружили более 500 древних артефактов — глиняную посуду, изделия из камня и костей, различные сосуды и орудия труда. Возраст всех предметов оценивается минимум в 4 тыс. лет.

Как сообщает газета «Известия», раскопки расположены на северо-востоке КНР вдоль реки Нэньцзян близ современного города Цицикар (провинция Хэйлунцзян). Находки перевернули несколько научных представлений о жизни племен времен неолита, сообщил заместитель директора института культурного наследия провинции Чжан Вэй.

Он уточнил, что раскопки начались в 2013 году. Поводом начать полевое исследование стало обнаружение в этом районе двух древних гробниц.