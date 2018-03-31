0
18:34
Арнольд Шварценеггер после операции на сердце: Я вернулся
14:16
Час Земли проводится в мире 24 марта
21:30
Сборная России по футболу проиграла Бразилии
19:39
Путин поблагодарил россиян за «беспрецедентную» поддержку
09:08
Печенье в форме птиц принято печь сегодня по народному календарю
21:44
Путин пообещал ужесточить наказание за нелегальный ввоз сельхозпродукции
17:12
Владимир Путин: Арктический регион для России крайне важен
Еще новости
Страна и мир

Первую трехмерную тепловую карту извергающегося вулкана создали ученые

Вулканологи впервые построили трехмерную тепловую карту извергающегося вулкана Стромболи в Италии. Об этом сообщается на сайте Абердинского университета (Великобритания), передает «РИА Новости».

Ученым удалось провести измерения при извержении итальянского вулкана Стромболи, расположенного в Тирренском море неподалеку от Сицилии, с помощью дронов, оснащенных чувствительными датчиками и двигавшихся над вулканом по заранее заданному маршруту. Вулканологи из Великобритании и Норвегии под руководством Джона Хауэлла из Абердинского университета использовали специально разработанную методику анализа аэрофотографий и тепловых карт.

По словам исследователей, главной задачей стало правильно направлять дрон по маршруту, избегая контакта с потоками пепла и газа высокой температуры. Вулканологи утверждают, что такой способ более эффективен и менее затратен, чем другие методы. Так, им удалось обнаружить тепловые изменения, незаметные при внешнем наблюдении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Арнольд Шварценеггер после операции на сердце: Я вернулся
31 марта 2018
Арнольд Шварценеггер после операции на сердце: Я вернулся
Час Земли проводится в мире 24 марта
24 марта 2018
Час Земли проводится в мире 24 марта
Сборная России по футболу проиграла Бразилии
23 марта 2018
Сборная России по футболу проиграла Бразилии
Путин поблагодарил россиян за «беспрецедентную» поддержку
23 марта 2018
Путин поблагодарил россиян за «беспрецедентную» поддержку 1
Печенье в форме птиц принято печь сегодня по народному календарю
22 марта 2018
Печенье в форме птиц принято печь сегодня по народному календарю
Путин пообещал ужесточить наказание за нелегальный ввоз сельхозпродукции
12 марта 2018
Путин пообещал ужесточить наказание за нелегальный ввоз сельхозпродукции 1
Владимир Путин: Арктический регион для России крайне важен
11 марта 2018
Владимир Путин: Арктический регион для России крайне важен
Владимир Путин заявил, что иногда Песков «несет пургу»‍
10 марта 2018
Владимир Путин заявил, что иногда Песков «несет пургу»‍ 4

Идет загрузка...