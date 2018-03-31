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Lada 4x4 «Нива» остается бестселлером АвтоВАЗа

В 2017 году АвтоВАЗ отправил на экспорт (за исключением стран, входящих в Таможенный Союз) 10,1 тысячи легковых автомобилей Lada. Более 55% из этого количества пришлось на легендарную Lada 4х4, поставки которого составили 5,7 тысячи машин. Об этом пишет «Российская газета».

Как отметили в Российском экспортном центре, Lada 4x4 - безусловный бестселлер АвтоВАЗа Европе, хотя и является там нишевой моделью. «Автомобиль дешев, крайне надежен и понятен в эксплуатации. Lada 4x4 - по сути, родоначальник всего семейства легких внедорожников», - добавили в Российском экспортном центре.

Второй по популярности моделью Lada на зарубежных рынках стал седан Vesta, показатель которого в 2017 году составил 2,2 тысячи экспортированных автомобилей. В ближайшее время начнется экспорт в Европу новых универсалов Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross.

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