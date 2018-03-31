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21 пиццу заказали перед выездом дипломаты закрывшегося консульства США в Санкт-Петербурге

Сотрудники генерального консульства США в Петербурге на Фурштатской улице, которое должно закрыться 31 марта 2018 года, перед выездом из здания заказали 21 пиццу. Об этом пишет РИА «Новости».

Когда в консульство привезли коробки с пиццей, из здания вышел сотрудник со специальной тележкой, потому что в ручную их унести не получилось.

Генконсульство США в Петербурге необходимо закрыть по распоряжению российского МИДа до 31 марта 2018 года, а покинуть страну американским диппредставителям — до 5 апреля.

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