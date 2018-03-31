Михаил Ведерников призвал псковичей рассказать о местах, где не соблюдаются правила пожарной безопасности
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей поделиться теми местами, где, по их мнению, не соблюдаются правила пожарной безопасности. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. О таких местах можно сообщить в комментариях под постом врио губернатора.
«Вся информация будет обобщена и вынесена на рассмотрение комиссии. Обязательно проверим каждое сообщение. Псковская область – наш общий дом, давайте вместе сделаем его безопасным», - подчеркнул Михаил Ведерников.
Кроме того, глава региона анонсировал проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое состоится 3 апреля в Пскове. В рамках заседания, по словам Михаила Ведерникова, начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов доложит предварительные результаты проверок торгово-развлекательных центров и других объектов массового пребывания людей.
«Трагедия в Кемерово показала, что безопасность наших детей, наших родных и близких зависит, в том числе, и от каждого из нас. Вы посещаете социальные учреждения, поликлиники и больницы, ходите с детьми в магазины, музеи и кинотеатры», - добавил Михаил Ведерников.
Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово начался днём 25 марта. В результате пожара торгово-развлекательного комплекса погибли 64 человек, в том числе 41 ребенок.