Михаил Ведерников призвал псковичей рассказать о местах, где не соблюдаются правила пожарной безопасности

14:18, 31 марта 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей поделиться теми местами, где, по их мнению, не соблюдаются правила пожарной безопасности. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. О таких местах можно сообщить в комментариях под постом врио губернатора.

«Вся информация будет обобщена и вынесена на рассмотрение комиссии. Обязательно проверим каждое сообщение. Псковская область – наш общий дом, давайте вместе сделаем его безопасным», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона анонсировал проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое состоится 3 апреля в Пскове. В рамках заседания, по словам Михаила Ведерникова, начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов доложит предварительные результаты проверок торгово-развлекательных центров и других объектов массового пребывания людей.

«Трагедия в Кемерово показала, что безопасность наших детей, наших родных и близких зависит, в том числе, и от каждого из нас. Вы посещаете социальные учреждения, поликлиники и больницы, ходите с детьми в магазины, музеи и кинотеатры», - добавил Михаил Ведерников.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово начался днём 25 марта. В результате пожара торгово-развлекательного комплекса погибли 64 человек, в том числе 41 ребенок.