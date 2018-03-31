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Внешность кроманьонца с шишкой на лбу воссоздали антропологи

Группа исследователей под руководством антрополога Филиппа Шарлье воссоздали внешность кроманьонца с шишкой на лбу. Об этом пишет научный портал N+1.

Лицо кроманьонца Cro-Magnon 1, вероятнее всего, было покрыто шишками, включая одну, особенно крупную, на лбу. Исследователи полагают, что это были доброкачественные опухоли, говорится в статье в журнале Lancet. Череп кроманьонца Cro-Magnon 1 был обнаружен в 1868 году в пещере неподалеку от деревни Лес-Эзи на юго-западе Франции. Останки датируются периодом около 28 тысяч лет до нашей эры и принадлежат взрослому мужчине, который, предположительно, умер в возрасте 50 лет. За исключением зубов, череп полностью сохранился, однако на правой лобной кости наблюдалось круглое полициклическое остеолитическое поражение. Среди причин его возникновения ученые называли рахит, актиномикоз, гистиоцитоз X, а также посмертное изменение тканей под влиянием почвы. Однако теперь ученые предложили новый диагноз.

К 150-летию открытия костей группа исследователей под руководством антрополога Филиппа Шарлье (Philippe Charlier) заново изучила останки кроманьонца. Поражение изучили методом медицинской компьютерной томографии (КТ) и микро-КТ. Анализ показал частичную резорбцию (рассасывание костной ткани) внешней кортикальной кости и отсутствие периферического склероза в плоской костной пластинке, что исключает злокачественное перерождение. По мнению ученых, признаки указывают на невриному — опухоль, растущую из шванновских клеток — которая развилась на фоне нейрофиброматоза первого типа. Сегодня это самое распространенное наследственное заболевание, предрасполагающее к возникновению опухолей у человека.

На основе нового диагноза исследователи воспроизвели внешний облик кроманьонца. На его лице показаны многочисленные образования, включая крупную шишку на лбу и небольшие опухоли у рта, носа и глаз.

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